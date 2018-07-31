Глава Италии призвал уберечь мигрантов от рабства

Президент Италии Серджо Матарелла призвал европейцев уберечь мигрантов от рабства и эксплуатации.
"Детей войны и нищеты используют отвратительные работорговцы, которые отправляют их на путь будущих страданий: эксплуатация труда, нелегальные усыновления, торговля внутренними органами, вербовка в криминальные группировки и секс-рабство", - передали его слова на Lenta.ru.
Он добавил, что люди не должны отворачиваться от этой проблемы. Кроме того, Матарелла заверил: "Рабство — один из самых больших позоров человечества".
В свою очередь, в Министерстве внутренних дел Италии утверждают, что рабство входит в список наиболее прибыльных криминальных заработков по всему миру.