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01.08 02:24   MIGnews.com

Глава Италии призвал уберечь мигрантов от рабства

Президент Италии Серджо Матарелла призвал европейцев уберечь мигрантов от рабства и эксплуатации.

"Детей войны и нищеты используют отвратительные работорговцы, которые отправляют их на путь будущих страданий: эксплуатация труда, нелегальные усыновления, торговля внутренними органами, вербовка в криминальные группировки и секс-рабство", - передали его слова на Lenta.ru.

Он добавил, что люди не должны отворачиваться от этой проблемы. Кроме того, Матарелла заверил: "Рабство — один из самых больших позоров человечества".

В свою очередь, в Министерстве внутренних дел Италии утверждают, что рабство входит в список наиболее прибыльных криминальных заработков по всему миру.


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