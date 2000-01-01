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Фото из Facebook: San Antonio Aquarium 01.08 01:20   MIGnews.com

Мужчины украли акулу из океанариума и попали на видео

Трое мужчин украли акулу из открытого аквариума в океанариуме пока сотрудники заведения были отвлечены, а также подлили в фильтры отбеливатель чтоб причинить ущерб остальным животным.

"16-дюймовая акула-рог была украдена из нашего открытого бассейна, в то время как сотрудник помогал гостям. Подозреваемые стерегли аквариум более часа, чтобы дождаться этой возможности", - сообщили в пресс-службе океанариума Сан-Антонио.

Кроме того, представитель океанариума сообщил, что по дороге к выходу похитители подлили в фильтры для воды отбеливатель, чем чуть не убили остальных животных заведения, этого удалось избежать благодаря быстрой реакции сотрудников.

Сейчас полиция города занимается поиском пропавшего животного.


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