01.08 01:20 MIGnews.com

Мужчины украли акулу из океанариума и попали на видео

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Трое мужчин украли акулу из открытого аквариума в океанариуме пока сотрудники заведения были отвлечены, а также подлили в фильтры отбеливатель чтоб причинить ущерб остальным животным."16-дюймовая акула-рог была украдена из нашего открытого бассейна, в то время как сотрудник помогал гостям. Подозреваемые стерегли аквариум более часа, чтобы дождаться этой возможности", - сообщили в пресс-службе океанариума Сан-Антонио.Кроме того, представитель океанариума сообщил, что по дороге к выходу похитители подлили в фильтры для воды отбеливатель, чем чуть не убили остальных животных заведения, этого удалось избежать благодаря быстрой реакции сотрудников.Сейчас полиция города занимается поиском пропавшего животного.