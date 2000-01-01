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Москва: три сестры зарезали отца 31.07 13:51   MIGnews.com

Москва: три сестры зарезали отца

Следствие ужесточило обвинение трем сестрам, которых подозревают в убийстве своего отца в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Останкинского суда столицы Анна Селиванова.

Первоначально уголовное дело возбудили по статье "Убийство без отягчающих обстоятельств". Наказание по ней составляет от шести до 15 лет лишения свободы.

"Согласно представленным в суд материалам, им вменяется пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство в составе группы лиц")", — сказала Селиванова.

При этом суд пока не стал арестовывать девушек — судья запросила дополнительные доказательства, что при более мягкой мере пресечения они смогут оказывать давление на следствие.

Представитель потерпевших адвокат Георгий Чугуашвили рассказал РИА Новости, девушки на заседании суда выглядели "потерянно", "вели себя скромно, молчали, только отвечали на вопросы суда". Суд вернется к рассмотрению вопроса об их аресте 2 августа.

Следствие установило, что 57-летнему москвичу, в убийстве которого обвиняют его троих дочерей, нанесли около сорока ударов ножом, включая один в сердце, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Сестры также утверждают, что в день происшествия отец напал на них с ножом под действием наркотиков, также сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Источник также рассказал, что одна из девушек сама вызвала полицию после убийства.

Три сестры, зарезавшие отца, утверждают, что 57-летний мужчина первый напал на них с ножом, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

На допросе девушки признали вину и пояснили, что отец долгое время причинял им "моральные страдания". Детали не уточняются.

Михаил Хачатуров, зарезанный в Москве своими дочерями, был строгим отцом, но никогда не применял насилие к детям, сообщил адвокат Георгий Чугуашвили.

Правоохранители изъяли из квартиры убитого мужчины охотничье ружье, арбалет с дротиками, патроны, а также травматическое и пневматическое оружие, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Из квартиры изъяты нож, шкатулка с неизвестными таблетками, арбалет с 16 дротиками к нему, травматический пистолет, сигнальный револьвер "Наган", охотничье ружье, патроны в нему, а также пневматические пистолет и револьвер", — пояснил источник.

В ходе расследования будет выясняться, законно ли погибший хранил дома этот арсенал.


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