Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Израиль: больницам приказано готовить отделения коронавируса | Фото: AFP31.05 10:07   MIGnews.com

Израиль: больницам приказано готовить отделения коронавируса

Министерство здравоохранения поручило больницам по всей стране подготовиться к открытию отделений для зараженных смертоносным коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщают израильские СМИ.

Такое решение было принято из-за роста числа зараженных, который наблюдался в последние дни.

По состоянию на вечер, 30 мая, в Израиле насчитывалось 17012 зараженных и 284 жертвы.

Кроме массового заражения в еврейской гимназии в Иерусалиме, коронавирус обнаружен еще в трех школах – в Холоне, Кирьят Яарим и Иерусалиме.

На фоне этих сообщений в муниципалитете Иерусалима ночью прошла встреча, посвященная сложившейся чрезвычайной ситуации. Несмотря на вспышки коронавируса, принято решение пока не останавливать систему образования в городе. Исключением стала еврейская гимназия, в которой выявлен 121 случай заболевания.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:25
Арестованы пятеро суданцев, пытавшиеся прорваться в Израиль
08:43
ВВС Турции убили мирных жителей и членов РПК в Ираке
08:22
Инвалиды перекрыли шоссе Аялон  
08:02
На Израиль надвигается волна жары
07:31
Новые вспышки коронавируса в израильских школах
07:12
Сотни мусульман ворвались на Храмовую Гору  
06:50
Lufthansa получит €9 млрд от правительства Германии
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
04:26
Север Японии всколыхнуло землетрясение
02:00
Социальную дистанцию поможет соблюдать мобильное приложение
00:42
Известный рефери ФИФА арестован с наркотиками в борделе
23:30
Компании SpaceX снова не удалось запустить новую ракету
22:40
Швейцария: работодатели заплатят за жилье сотрудникам
21:43
SpaceX пытается отправить людей в космос: трансляция
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  