Израиль: больницам приказано готовить отделения коронавируса
Министерство здравоохранения поручило больницам по всей стране подготовиться к открытию отделений для зараженных смертоносным коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщают израильские СМИ.
Такое решение было принято из-за роста числа зараженных, который наблюдался в последние дни.
По состоянию на вечер, 30 мая, в Израиле насчитывалось 17012 зараженных и 284 жертвы.
Кроме массового заражения в еврейской гимназии в Иерусалиме, коронавирус обнаружен еще в трех школах – в Холоне, Кирьят Яарим и Иерусалиме.
На фоне этих сообщений в муниципалитете Иерусалима ночью прошла встреча, посвященная сложившейся чрезвычайной ситуации. Несмотря на вспышки коронавируса, принято решение пока не останавливать систему образования в городе. Исключением стала еврейская гимназия, в которой выявлен 121 случай заболевания.