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Арестованы пятеро суданцев, пытавшиеся прорваться в Израиль | Фото:31.05 09:25   MIGnews.com

Арестованы пятеро суданцев, пытавшиеся прорваться в Израиль

Вечером, 29 мая, ливанская армия арестовала пятерых граждан Судана во время попытки незаконного пересечения границы с Израилем.

Об этом сообщает Национальное информационное агентство Ливана (NNA).

Трое суданцев были арестованы к северу от Галилеи, еще двое – к востоку от Кирьят-Шмоны. В тот же день ЦАХАЛ открыл предупредительный огонь по пастуху, который приблизился к забору безопасности с ливанской стороны. Мужчина не пострадал.

Также солдаты Армии обороны Израиля заметили троих человек, приближающихся к ливано-израильской границе. Они были арестованы, когда попытались пересечь забор. Инцидент, по версии ЦАХАЛа, не была связан с террором.


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