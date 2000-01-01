31.05 09:25 MIGnews.com

Арестованы пятеро суданцев, пытавшиеся прорваться в Израиль

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Вечером, 29 мая, ливанская армия арестовала пятерых граждан Судана во время попытки незаконного пересечения границы с Израилем.Об этом сообщает Национальное информационное агентство Ливана (NNA).Трое суданцев были арестованы к северу от Галилеи, еще двое – к востоку от Кирьят-Шмоны. В тот же день ЦАХАЛ открыл предупредительный огонь по пастуху, который приблизился к забору безопасности с ливанской стороны. Мужчина не пострадал.Также солдаты Армии обороны Израиля заметили троих человек, приближающихся к ливано-израильской границе. Они были арестованы, когда попытались пересечь забор. Инцидент, по версии ЦАХАЛа, не была связан с террором.