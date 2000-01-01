31.05 08:43 MIGnews.com

ВВС Турции убили мирных жителей и членов РПК в Ираке

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В субботу, 30 мая, турецкие ВВС убили двоих мирных жителей в деревне Эль-Амадия иракской провинции Дохук во время атаки на позиции Рабочей партии Курдистана (РПК).Основная спецоперация прошла в районе Авасин-Басян, после чего в Министерстве обороне Турции сообщили о "нейтрализации" высокопоставленных членов РПК, передает The Jerusalem Post.Турецкие ВВС наносили авиаудары в течение нескольких дней. Так, например, 26 мая были убиты двое бойцов "Партии свободной жизни в Курдистане" (PJAK) и трое сторонников группы.Авиация Анкары часто работают на севере Ирака. В последние месяцы наносились авиаудары по лагерю курдских беженцев возле Махмура и по районам близ Синджара, где проживают езиды.Турция утверждает, что она "нейтрализует террористов", а Ирак хоть и жалуется на постоянные авиаудары, но ничего не предпринимает, как международные организации, потому Анкара остается безнаказанной.