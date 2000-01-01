31.05 08:22 MIGnews.com

Инвалиды перекрыли шоссе Аялон

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В Израиле утром 31 мая возобновились протесты инвалидов.Инвалиды перекрыли шоссе Аялон в районе перекрестка Шфаим для движения в южном направлении и подожгли покрышки.Полиции сначала удалось освободить полосы для движения, но они были позднее вновь перекрыты.Представитель движения инвалидов Лави Наор предупредила: “Это - еще один шаг вверх. Мы продолжим наращивать давление. Мы перекроем горящими покрышками все дороги”.