31.05 07:31 MIGnews.com

Новые вспышки коронавируса в израильских школах

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В израильской системе образования продолжает сохраняется сложная обстановка из-за продолжающихся случаев выявления коронавируса среди учителей и преподавателей.Кроме массового заражения в еврейской гимназии в Иерусалиме, коронавирус обнаружен еще в трех школах - в Холоне, Кирьят Яарим и Иерусалиме.У ученик седьмого класса в школы Кацрин в Холоне диагностирован коронавирус. 120 учеников и 6 учителей отправлены на карантин на 14 дней.В Кирьят Яарим у восьми учащихся диагностирован коронавирус. на настоящий момент проверка в школе еще не закончена и окончательные результаты неизвестны.В Иерусалиме в школе Хартман у одного из учеников обнаружен коронавирус. Все учащиеся седьмых классов и все ученики, находившиеся в контакте с ним отправлены на карантин.На фоне этих сообщений в муниципалитете Иерусалима минувшей ночью прошла встреча, посвященная сложившейся чрезвычайной ситуации. Несмотря на вспышки коронавируса, принято решение пока не останавливать систему образования в городе и школы не закрывать.Исключением стала еврейская гимназия, в которой выявлен 121 случай заболевания коронавирусом. Гимназия закрыта.