Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Сотни мусульман ворвались на Храмовую Гору 31.05 07:12   MIGnews.com

Сотни мусульман ворвались на Храмовую Гору

Минувшей ночью, после 70 дней карантина, сотни мусульман ворвались на Храмовую Гору.

Святыню должны были открыть для посещения мусульманами утром 31 мая.

Согласно первоначальному плану, лишь мусульмане, работающие поблизости могли подниматься на Храмовую Гору.

Мусульмане идут на Храмовую Гору с  криками “Духом и кровью отвоюем Аль-Аксу!”.

Мусульмане не проходят проверки безопасности на входе, не выполняют инструкций минздрава в период коронавируса и о сохранении дистанций в два метра. 

Ворота верующим открыли работники иорданского Вакфа - с согласия мусульманских имамов, работающих в Аль-Акса.




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:22
Инвалиды перекрыли шоссе Аялон  
08:02
На Израиль надвигается волна жары
07:31
Новые вспышки коронавируса в израильских школах
06:50
Lufthansa получит €9 млрд от правительства Германии
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
04:26
Север Японии всколыхнуло землетрясение
02:00
Социальную дистанцию поможет соблюдать мобильное приложение
00:42
Известный рефери ФИФА арестован с наркотиками в борделе
23:30
Компании SpaceX снова не удалось запустить новую ракету
22:40
Швейцария: работодатели заплатят за жилье сотрудникам
21:43
SpaceX пытается отправить людей в космос: трансляция
21:22
Тель-Авив: десятки ресторанов оштрафованы за нарушения
21:01
Нир Баркат: Ганц не должен стать премьером
20:19
Убийство палестинца: полицейский помещен под домашний арест
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  