31.05 07:12 MIGnews.com

Сотни мусульман ворвались на Храмовую Гору

אחרי יותר מ-70 יום, מסגד אל-אקצא נפתח לפנות בוקר מחדש למתפללים מוסלמים @SuleimanMas1 pic.twitter.com/Ytt3CIbDkQ — כאן חדשות (@kann_news) May 31, 2020

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Минувшей ночью, после 70 дней карантина, сотни мусульман ворвались на Храмовую Гору.Святыню должны были открыть для посещения мусульманами утром 31 мая.Согласно первоначальному плану, лишь мусульмане, работающие поблизости могли подниматься на Храмовую Гору.Мусульмане идут на Храмовую Гору с криками “Духом и кровью отвоюем Аль-Аксу!”.Мусульмане не проходят проверки безопасности на входе, не выполняют инструкций минздрава в период коронавируса и о сохранении дистанций в два метра.Ворота верующим открыли работники иорданского Вакфа - с согласия мусульманских имамов, работающих в Аль-Акса.