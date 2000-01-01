31.05 19:59 MIGnews.com

В Израиле – 285 жертв COVID-19, 17071 зараженных

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По состоянию на вечер, 31 мая, в Израиле количество зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 достигло 17071 человек.Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Израиля.За последние сутки было зафиксировано 59 новых случаев заражения. Активными носителями коронавируса считаются 1994 человек.На сегодняшний день 33 пациента – в тяжелом состоянии, из которых 30 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).Еще 44 пациента – в состоянии умеренной степени тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме.За весь период эпидемии в Израиле скончались от коронавируса 285 пациентов. За последние сутки зарегистрирована одна смерть. 14792 – выздоровели и были выписаны из больниц.