31.05 19:40 MIGnews.com

Эдельштейн: 53 новых случаев только за один день

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Министерство здравоохранения только за 31 мая выявило 53 новых инфицированных коронавирусом COVID-19.Об этом вечером, 31 мая, сообщили глава минздрава Юли Эдельштейн."Из 2800 тестов, которые были проведены сегодня, 53 оказались положительными. Таким образом, у нас есть 53 новых больных, и это не может не тревожить. На данном этапе мы требуем лишь тщательного соблюдения трех указаний – ношений маски, соблюдения правил гигиены и социальной дистанции. Мы не можем ничего сделать без сотрудничества со стороны общественности", – сказал Эдельштейн.Он отметил, что, если это не поможет, Израиль будет вынужден вернуться к более жестким мерам.Между тем, минздрав будет расширять критерии, определяющие, каким гражданам необходимо проходить тестирование на коронавирус. До настоящего времени почти все разрешения были предоставлены тем, у кого проявлялись симптомы.Однако, как отметил Эдельштейн, даже бессимптомные граждане, которые контактировали с носителем из одной школы или дома, "могут и должны пройти тестирование".