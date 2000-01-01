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Эдельштейн: 53 новых случаев заражения только за один день | Фото:31.05 19:40   MIGnews.com

Эдельштейн: 53 новых случаев только за один день

Министерство здравоохранения только за 31 мая выявило 53 новых инфицированных коронавирусом COVID-19.

Об этом вечером, 31 мая, сообщили глава минздрава Юли Эдельштейн.

"Из 2800 тестов, которые были проведены сегодня, 53 оказались положительными. Таким образом, у нас есть 53 новых больных, и это не может не тревожить. На данном этапе мы требуем лишь тщательного соблюдения трех указаний – ношений маски, соблюдения правил гигиены и социальной дистанции. Мы не можем ничего сделать без сотрудничества со стороны общественности", – сказал Эдельштейн.

Он отметил, что, если это не поможет, Израиль будет вынужден вернуться к более жестким мерам.

Между тем, минздрав будет расширять критерии, определяющие, каким гражданам необходимо проходить тестирование на коронавирус. До настоящего времени почти все разрешения были предоставлены тем, у кого проявлялись симптомы.

Однако, как отметил Эдельштейн, даже бессимптомные граждане, которые контактировали с носителем из одной школы или дома, "могут и должны пройти тестирование".


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