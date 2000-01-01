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Вспышка COVID-19 в Израиле: закрыты 17 школ и детсадов | Фото:31.05 19:57   MIGnews.com

Вспышка COVID-19 в Израиле: закрыты 17 школ и детсадов

По всему Израилю в общей сложности 17 школ и детских садов были закрыты после того, как были выявлены зараженные коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил 12 канал.

Мэр Иерусалима Моше Леон просит у миндрава разрешение на проведение тестирования всех учащихся и педагогов в учебных заведениях, где было зарегистрировано более двух случаев заражения COVID-19.

Как стало известно вечером, 31 мая, количество инфицированных в еврейской гимназии в Иерусалиме возросло до 134.

В связи с резким ростом количества зараженных мэр Иерусалима Моше Леон попросил у министерства здравоохранения разрешение на проведение тестирования всех учащихся и педагогов в учебных заведениях, где было зарегистрировано более двух случаев заражения COVID-19.


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