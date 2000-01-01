31.05 19:57 MIGnews.com

Вспышка COVID-19 в Израиле: закрыты 17 школ и детсадов

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По всему Израилю в общей сложности 17 школ и детских садов были закрыты после того, как были выявлены зараженные коронавирусом COVID-19.Об этом сообщил 12 канал.Мэр Иерусалима Моше Леон просит у миндрава разрешение на проведение тестирования всех учащихся и педагогов в учебных заведениях, где было зарегистрировано более двух случаев заражения COVID-19.Как стало известно вечером, 31 мая, количество инфицированных в еврейской гимназии в Иерусалиме возросло до 134.В связи с резким ростом количества зараженных мэр Иерусалима Моше Леон попросил у министерства здравоохранения разрешение на проведение тестирования всех учащихся и педагогов в учебных заведениях, где было зарегистрировано более двух случаев заражения COVID-19.