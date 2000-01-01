31.05 19:07 MIGnews.com
Иерусалим: число зараженных в гимназии достигло 134
Вечером, 31 мая, количество зараженных смертоносным коронавирусом COVID-19 в еврейской гимназии в Иерусалиме возросло до 134.
Об этом сообщают израильские СМИ.
Как ранее сообщалось, зараженные есть как среди учеников, так и среди преподавателей. Все учебное заведение помещено на карантин.
Родители обвинили
одного из учителей, который якобы был источником заражения в том, что тот продолжал ходить на работу, несмотря на плохое самочувствие.
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