Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Иерусалим: число зараженных в гимназии достигло 134 | Фото:31.05 19:07   MIGnews.com

Иерусалим: число зараженных в гимназии достигло 134

Вечером, 31 мая, количество зараженных смертоносным коронавирусом COVID-19 в еврейской гимназии в Иерусалиме возросло до 134.

Об этом сообщают израильские СМИ.

Как ранее сообщалось, зараженные есть как среди учеников, так и среди преподавателей. Все учебное заведение помещено на карантин.

Родители обвинили одного из учителей, который якобы был источником заражения в том, что тот продолжал ходить на работу, несмотря на плохое самочувствие.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:50
Видео: корабль Crew Dragon успешно стыковался с МКС
18:25
Задержание мусульман на Храмовой горе
18:13
Нетаниягу: для сменного премьера резиденцию строить не будут
17:52
Иран: переговоры с США – бесполезны
17:31
Асад сменил губернаторов вдоль границы с Израилем
17:10
Лапид: правительство перечислило полмиллиарда на себя
16:49
На Синае ликвидированы 19 боевиков ISIS
16:28
Амир Охана выразил соболезнования семье убитого палестинца
16:17
Сирия получила модернизированные истребители
15:58
До истечения срока годности: массовые тесты на COVID-19
15:46
Анегби: Ликуд против создания "палестинского государства"
15:25
G7 – это "очень устаревшая группа стран"
15:04
Убийство сержанта Голани: ЦАХАЛ провел новую операцию в Ябад
14:43
Ганц выразил соболезнования семье убитого палестинца
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  