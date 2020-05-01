На Синае ликвидированы 19 боевиков ISIS

Военнослужащие Египта в ходе военной операции на севере Синайского полуострова уничтожили 19 боевиков террористической организации ISIS.
Об этом сообщил пресс-секретарь египетской армии Тамир аль-Рифаи, передает "Аль-Джазира".
По его словам, Военно-воздушные силы Египта нанесли точные удары по укрытиям террористов. Кроме того, военнослужащие обнаружили значительные запасы оружия, в числе которых автоматы, гранатометы, ручные гранаты.
"В ходе операций были убиты и ранены два офицера, сержант и два солдата", – сказано в сообщении.
Представитель египетской армии также отметил, что среди убитых во время авиаудара по "укрытиям террористов" оказалось трое "особо опасных" боевиков.