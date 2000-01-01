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Эдельштейн: в субботу число зараженных возросло в пять раз | Фото:31.05 13:50   MIGnews.com

Эдельштейн: число зараженных возросло в пять раз

В субботу, 31 мая, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 возросло в пять раз.

Об этом заявил министр здравоохранения Юли Эдельштейн.

"Министерство здравоохранения может проводить 15 000 тестов в день. Я призываю всех граждан: если вы думаете, что больны, есть какие-либо симптомы, или вы думаете, что контактировали с зараженным – сделайте тест", – призвал он.

По его словам, Иерусалим стал "красной зоной" с самым большим количеством зараженных.

"Мы должны понимать: количество случаев неуклонно росло еще до вспышки в еврейской гимназии в Иерусалиме. Даже если будет закрыта система образования, число инфицированных все равно возрастет", – подчеркнул Эдельштейн.

Он призвал израильтян носить маску, соблюдать правила социального дистанцирования и гигиены.


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