Эдельштейн: число зараженных возросло в пять раз

В субботу, 31 мая, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 возросло в пять раз.
Об этом заявил министр здравоохранения Юли Эдельштейн.
"Министерство здравоохранения может проводить 15 000 тестов в день. Я призываю всех граждан: если вы думаете, что больны, есть какие-либо симптомы, или вы думаете, что контактировали с зараженным – сделайте тест", – призвал он.
По его словам, Иерусалим стал "красной зоной" с самым большим количеством зараженных.
"Мы должны понимать: количество случаев неуклонно росло еще до вспышки в еврейской гимназии в Иерусалиме. Даже если будет закрыта система образования, число инфицированных все равно возрастет", – подчеркнул Эдельштейн.
Он призвал израильтян носить маску, соблюдать правила социального дистанцирования и гигиены.