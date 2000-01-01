31.05 13:05 MIGnews.com

Убийца Майи Вишняк разослал видео с бездыханным телом

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Убийца Майи Вишняк Амит Альмог подозревается в рассылке видео своим друзьям, на котором заснято бездыханное тело его девушки.Адвокат Альмога собщает, что подозреваемый “поет и пляшет во время допросов”.Об этом сообщает "Кан".Как ранее стало известно, полиция попросит суд продлить срок его ареста на 10 дней, чтобы завершить расследование.Судья Майян Бен-Ари распорядилась. чтобы полиция передала адвокатам Альмога результаты первого психиатрического обследования подозреваемого. Судья отмечает, что версии обвиняемого “не являются однозначными и когерентными, он их меняет их время от времени во время допросов, со всеми вытекающими отсюда последствиями, и относительно его ментальной компетентности, и относительно природы расследуемого инцидента”.Судья также отмечает, что Альмог препятствует проведению расследования, в том числе и тем, то отказывается от общения с психиатром, назначенным судом.Майя Вишняк была убита 16 мая. Ее тело нашли в квартире в Рамат-Гане, где она проживала с 21-летним Альмогом.Майя была задушена во время ссоры. Альмога также нанес удар ножом матери девушки, когда та пришла домой.