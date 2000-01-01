Убийца Майи Вишняк разослал видео с бездыханным телом
Убийца Майи Вишняк Амит Альмог подозревается в рассылке видео своим друзьям, на котором заснято бездыханное тело его девушки.
Адвокат Альмога собщает, что подозреваемый “поет и пляшет во время допросов”.
Об этом сообщает "Кан".
Как ранее стало известно, полиция попросит суд продлить срок его ареста на 10 дней, чтобы завершить расследование.
Судья Майян Бен-Ари распорядилась. чтобы полиция передала адвокатам Альмога результаты первого психиатрического обследования подозреваемого. Судья отмечает, что версии обвиняемого “не являются однозначными и когерентными, он их меняет их время от времени во время допросов, со всеми вытекающими отсюда последствиями, и относительно его ментальной компетентности, и относительно природы расследуемого инцидента”.
Судья также отмечает, что Альмог препятствует проведению расследования, в том числе и тем, то отказывается от общения с психиатром, назначенным судом.
Майя Вишняк была убита 16 мая. Ее тело нашли в квартире в Рамат-Гане, где она проживала с 21-летним Альмогом.
Майя была задушена во время ссоры. Альмога также нанес удар ножом матери девушки, когда та пришла домой.