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Полиция просит продлить арест убийцы Майи Вишняк | Фото:31.05 12:02   MIGnews.com

Полиция просит продлить срок ареста убийцы Майи Вишняк

Полиция попросила суд о продлении срока ареста Амита Альмога, убившего 22-летнюю Майю Вишняк в Рамат-Гане.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Полиция потребует продлить срок его ареста на 10 дней для завершения расследования. На прошлой неделе Альмог прошел психиатрическую оценку. Изначально на допросах он рассказал полиции, что "слышал голоса, которые приказали убить" Майю.

Адвокат утверждал, что состояние душевного здоровья его подзащитного "плохое", и что это могло сыграть роль в убийстве.


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