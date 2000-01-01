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Бней-Брак: воспитательница детсада заражена коронавирусом | Фото:31.05 11:20   MIGnews.com

Бней-Брак: воспитательница детсада заражена коронавирусом

В Бней-Браке смертоносный коронавирус COVID-19 диагностирован у жительницы города, которая работает воспитательницей в нескольких детских садах.

Об этом сообщают израильские СМИ.

В результате 17 детей и девять сотрудников детсадов были отправлены на карантин.

Ранее стало известно, что кроме массового заражения в еврейской гимназии в Иерусалиме, коронавирус обнаружен еще в трех школах – в Холоне, Кирьят Яарим и Иерусалиме.


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