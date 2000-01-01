31.05 09:51 MIGnews.com

Посланник Северной Кореи казнен после неудачного саммита

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал казнить нескольких высших должностных лиц в марте. Причиной этому послужило неудачное соглашение с президентом США Дональдом Трампом на втором саммите между двумя лидерами.В четверг, 30 мая, стало известно, что специальный посланник Северной Кореи Ким Йонг Чоль был казнён в марте. Месте с ним казнили ещё четверых должностных лиц министерства иностранных дел Северной Кореи, которые принимали участие в саммите в Ханое, Вьетнам. Ещё один чиновник был приговорён к каторжным работам.Один из северокорейских чиновников, который захотел остаться инкогнито, сообщил о казни четырёх должностных лиц МИД Северной Кореи прямо в аэропорту Мирим. Основанием для наказания стал шпионаж в пользу США.