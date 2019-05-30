Теракт в Лионе: злоумышленник сознался в связях с ИГ
Преступник, ранее арестованный по подозрению в причастности к террористическому акту во французском Лионе, после 48 часов интенсивных допросов французской полицией сознался в связях с "Исламским государством".
Об этом в пятницу, 31 мая сообщает FRANCE24 со ссылкой на пожелавшего сохранить анонимность представителя французских властей.
Злоумышленник признал, что он подложил взрывное устройство возле булочной, в результате чего 24 мая было ранено 13 человек, в том числе 8-летняя девочка.
24-летний студент, выходец из Алжира Мухаммед Хишам М, признался, что изготовил посылочную бомбу, добавив, что планировал атаку несколько недель назад.
Стоит отметить, что ИГ пока что не взяла на себя ответственность за теракт.
По словам правоохранителей, родителей террориста тоже изначально задержали, но позже освободили из-под стражи без предъявления каких-либо обвинений.
Отмечается, что стражам порядка удалось найти преступника благодаря образцам ДНК, найденным на сумке со взрывчаткой, а также анализу недавних запросов в поисковиках, связанных с джихадом и изготовлением бомб.