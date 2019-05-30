Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Теракт в Лионе: злоумышленник сознался в связях с ИГ | Фото:31.05 08:45   MIGnews.com

Теракт в Лионе: злоумышленник сознался в связях с ИГ

Преступник, ранее арестованный по подозрению в причастности к террористическому акту во французском Лионе, после 48 часов интенсивных допросов французской полицией сознался в связях с "Исламским государством".

Об этом в пятницу, 31 мая сообщает FRANCE24 со ссылкой на пожелавшего сохранить анонимность представителя французских властей.

Злоумышленник признал, что он подложил взрывное устройство возле булочной, в результате чего 24 мая было ранено 13 человек, в том числе 8-летняя девочка.

24-летний студент, выходец из Алжира Мухаммед Хишам М, признался, что изготовил посылочную бомбу, добавив, что планировал атаку несколько недель назад.

Стоит отметить, что ИГ пока что не взяла на себя ответственность за теракт.

По словам правоохранителей, родителей террориста тоже изначально задержали, но позже освободили из-под стражи без предъявления каких-либо обвинений.

Отмечается, что стражам порядка удалось найти преступника благодаря образцам ДНК, найденным на сумке со взрывчаткой, а также анализу недавних запросов в поисковиках, связанных с джихадом и изготовлением бомб.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:05
Израильская Delek делает приобретение на $2 млрд
08:29
Биньямин Нетаниягу показал подарок Дональда Трампа
08:05
Губернатор Флориды: Нетаниягу - сильный лидер
07:51
Впервые в истории Австрии канцлером стала женщина
07:31
Атака в Старом городе Иерусалима, ранены двое израильтян
05:05
Президент Мексики предсказывает экономический рост страны
03:22
Новый аэропорт в Мачу-Пикчу вызывает опасения
02:14
Юриста Эгилса Левитса "усадили" в кресло президента Латвии
01:22
Ципрас назначил дату досрочных парламентских выборов
00:10
Умер актер Кармине Кариди, известный по фильму Крестный отец
23:36
Volvo будет использовать VR для создания будущих авто
22:06
Турция "обезвредила" 19 курдских боевиков
21:58
Нидерланды первые в мире запретили Hells Angels
21:06
Нетаниягу встретился с губернатором Флориды
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus