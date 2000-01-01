Атака в Старом городе Иерусалима, ранены двое израильтян
В пятницу утром в районе мусульманского квартала Иерусалима один человек был очень серьезно ранен в результате удара ножом, передает Arutz Sheva со ссылкой на пресс-службу полиции.
Однако через некоторое время служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что в результате атаки неизвестного злоумышленника с ножом ранения получил еще один израильтянин.
Известно, что террорист был нейтрализован полицией.
По словам правоохранителей, один из пострадавших мужчина в возрасте 50 лет, получивший колотые раны в верхнюю часть тела, в очень тяжелом состоянии доставлен в больницу "Шаарей Цедек".
Второй пострадавший, молодой человек возрастом около 18 лет, был ранен около синагоги Хурва. Отмечается, что он получил ранения в спину, в верхнюю часть тела. Юношу доставили в больницу "Адаса Эйн-Керем".
На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.