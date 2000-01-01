31.05 21:16 MIGnews.com

Эксперт ООН: Ассанж подвергается пыткам

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9 мая спецдокладчик ООН по пыткам, Нильс Мельцер, посетил Джулиана Ассанжа — основателя WikiLeaks. Последний пребывает в лондонской тюрьме строгого режима. Мельцер выразил обеспокоенность по поводу новых уголовных обвинений США, выдвинутых против Ассанжа, и повторил призыв не экстрадировать его.Швейцарский независимый эксперт прибыл на место в сопровождении двух медэкспертов, которые специализируются на обследовании потенциальных жертв на предмет пыток и жестокого обращения.Мельцер утверждает, что по результатам медэкспертизы “стало очевидно, что на здоровье заключенного серьезно повлияла враждебная среда”. Независимый эксперт ООН утверждает, что у Ассанжа есть все симптомы, свидетельствующие о применении к нему психологических пыток.В 2010 году имя Ассанжа попало в заголовки международных новостей. Это произошло из-за опубликования секретного военного видео США. На нем демонстрируется атака боевых вертолетов “Апачи” на Багдад в 2007 году. В результате атаки погибли двенадцать человек, включая двух сотрудников Reuters.С 2010 года ведется непрерывная кампания против господина Ассанжа, подмечает Мельцер. Причем это явление замечено не только в США, а и в Швеции, Великобритании и Эквадоре.