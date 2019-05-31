Угрозы заблокировать работу аэропорта Хитроу

Британская группа по борьбе с климатическими изменениями Extinction Rebellion заявляет, что рассматривает возможность использования дронов для блокирования работы аэропорта Хитроу на срок до двух недель, начиная с первого июля, сообщает Euronews.
Группа протестующих, которая в прошлом месяце перекрыла лондонские дороги более чем на неделю, говорит, что 18 июня она рассматривает как «день действий», за которым последуют две недели прекращения работы самого оживленного аэропорта Европы, если правительство не откажется от запланированного расширения аэропорта.
В прошлом году парламент Великобритании проголосовал за строительство новой взлетно-посадочной полосы в Хитроу, чтобы уменьшить нагрузку на аэропорт, который работает почти на пределах мощности.
Решение было одобрено несмотря на яростные протесты со стороны экологических активистов, которые призывали страну уменьшить растущее количество авиаперевозок.
В заявлении группа заявила: «18 июня мы планируем провести ненасильственные действия, направленные на то, чтобы власти Хитроу закрыли аэропорт хотя бы на день, чтобы сделать паузу и признать разрушительное влияние полетов на природу».
Группа утверждает, что решение расширить Хитроу - это «безумие» так как это превратит аэропорт в самый крупный источник выбросов углерода в Великобритании.
Британские силы безопасности приведены в состояние повышенной готовности, поскольку незадолго до Рождества в прошлом году дроны возле взлетно-посадочной полосы в аэропорту Гэтвик привели к хаосу, в результате которого сотни рейсов были отменены.