Тысячи иранцев собрались на митинги в пятницу, чтобы отметить Кудс или День Иерусалима, во время которого по всему Ближнему Востоку проходят демонстрации против Израиля, и все это на фоне попытки администрации Трампа предложить израильско-палестинский мирный план.
Ежегодные акции протеста, в том числе в Ираке, Ливане и других местах, проходят в последнюю пятницу мусульманского священного поста в месяц Рамадан.
Во время митингов по всей столице Ирана демонстранты жгли американские и израильские флаги, а также чучела президента США Дональда Трампа и премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Подобные митинги прошли в 950 городах и поселках по всей стране.
Многие иранские официальные лица присутствовали на митинге в Тегеране, в том числе президент Хасан Рухани и министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.