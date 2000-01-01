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Иранские лидеры высмеивают `мирный план` Вашингтона | Фото:31.05 14:51   MIGnews.com

Иранские лидеры высмеивают "мирный план" Вашингтона

Тысячи иранцев собрались на митинги в пятницу, чтобы отметить Кудс или День Иерусалима, во время которого по всему Ближнему Востоку проходят демонстрации против Израиля, и все это на фоне попытки администрации Трампа предложить израильско-палестинский мирный план.

Об этом в пятницу, 31 мая сообщает The Times of Israel.

Ежегодные акции протеста, в том числе в Ираке, Ливане и других местах, проходят в последнюю пятницу мусульманского священного поста в месяц Рамадан.

Во время митингов по всей столице Ирана демонстранты жгли американские и израильские флаги, а также чучела президента США Дональда Трампа и премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Подобные митинги прошли в 950 городах и поселках по всей стране.

Многие иранские официальные лица присутствовали на митинге в Тегеране, в том числе президент Хасан Рухани и министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.


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