Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Взрыв мины на Филиппинах забрал жизни 11 человек | Фото: AFP31.05 13:05   MIGnews.com

Взрыв мины на Филиппинах забрал жизни 11 человек

На филиппинском острове Минданао взорвалась мина, вследствие чего погибли 11 человек, в том числе семь военнослужащих.

Об этом в пятницу, 31 мая сообщает агенство Xinhua.

По данным источников, трагедия произошла в южной провинции Букиднон.

"Армейские источники возложили на боевиков Новой народной армии (ННА) ответственность за установку мин на пути следования конвоя, в который входили военнослужащие, активисты неправительственной организации и прибывшие на Филиппины представители коренных народов из Индонезии, Малайзии, Мьянмы и Вьетнама", – говорится в сообщении.

В отчете отмечается, что среди представителей коренных народов, которые посещали в рамках неправительственной акции племя хигаонон, никто не пострадал.

По словам военных, солдаты открыли огонь по боевикам ННА, которые пытались убежать, и ранили троих из них.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:45
Отрицательная миграция в Иерусалим начала уменьшаться
13:25
США: Конференция в Бахрейне состоится, несмотря ни на что
12:45
Кейсария открывает новый гостевой центр
12:45
За водородным топливом будущее?
12:31
Тегеран: Эр-Рияд действует в интересах Израиля
12:18
В Самарии застрелен палестинский подросток
12:05
Адвокаты террориста из Питтсбурга жалуются на действия ФБР
11:24
Вооруженный палестинец арестован на КПП "Каландия"
11:22
Яблочный гигант снова признан самым дорогим брендом
11:05
Мощные взрывы в иракском Киркуке унесли жизни пяти человек
10:45
Жители сожженного мошава уверены, что политики забыли о них
10:30
Саудовская Аравия осудила "преступные действия" Ирана
10:19
Сделка века и политический кризис в Израиле
10:10
Беннет планирует большое возвращение
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus