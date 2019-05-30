Взрыв мины на Филиппинах забрал жизни 11 человек

На филиппинском острове Минданао взорвалась мина, вследствие чего погибли 11 человек, в том числе семь военнослужащих.
Об этом в пятницу, 31 мая сообщает агенство Xinhua.
По данным источников, трагедия произошла в южной провинции Букиднон.
"Армейские источники возложили на боевиков Новой народной армии (ННА) ответственность за установку мин на пути следования конвоя, в который входили военнослужащие, активисты неправительственной организации и прибывшие на Филиппины представители коренных народов из Индонезии, Малайзии, Мьянмы и Вьетнама", – говорится в сообщении.
В отчете отмечается, что среди представителей коренных народов, которые посещали в рамках неправительственной акции племя хигаонон, никто не пострадал.
По словам военных, солдаты открыли огонь по боевикам ННА, которые пытались убежать, и ранили троих из них.