Адвокаты террориста из Питтсбурга жалуются на действия ФБР

Защитники Роберта Боуэра уверены, что ФБР отговаривает свидетелей трагедии общаться с его адвокатами, подрывая право подозреваемого на справедливое судебное разбирательство.
Адвокаты в судебных документах заявили, что по крайней мере один свидетель связался с защитой - обмениваясь несколькими электронными письмами в течение нескольких недель, - но внезапно отменил запланированную встречу. Защита считает, что на свидетеля повлияли агенты ФБР, которые предположительно разослали сообщения и другим свидетелям.
Напомним, 27 октября Роберт Боуэр, ярый ненавистник евреев и считающих их вселенским злом, открыл стрельбу в синагоге "Древо жизни" города Питтсбурга, штат Пенсильвания. Для кровавой атаки преступник использовал винтовку "AR-15". Ему были предъявлены обвинения по 63 пунктам.