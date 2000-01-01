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Адвокаты террориста из Питтсбурга жалуются на действия ФБР | Фото:31.05 12:05   MIGnews.com

Адвокаты террориста из Питтсбурга жалуются на действия ФБР

Адвокаты американца, обвиняемого в нападении на синагогу в Питтсбурге и в убийстве 11 человек, пожаловались, что суд над их клиентом может не быть справедливым из-за вмешательства со стороны ФБР.

Об этом в пятницу, 31 мая сообщает The Times of Israel.

Защитники Роберта Боуэра уверены, что ФБР отговаривает свидетелей трагедии общаться с его адвокатами, подрывая право подозреваемого на справедливое судебное разбирательство.

Адвокаты в судебных документах заявили, что по крайней мере один свидетель связался с защитой - обмениваясь несколькими электронными письмами в течение нескольких недель, - но внезапно отменил запланированную встречу. Защита считает, что на свидетеля повлияли агенты ФБР, которые предположительно разослали сообщения и другим свидетелям.

Напомним, 27 октября Роберт Боуэр, ярый ненавистник евреев и считающих их вселенским злом, открыл стрельбу в синагоге "Древо жизни" города Питтсбурга, штат Пенсильвания. Для кровавой атаки преступник использовал винтовку "AR-15". Ему были предъявлены обвинения по 63 пунктам.


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