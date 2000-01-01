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Мощные взрывы в иракском Киркуке унесли жизни пяти человек | Фото:31.05 11:05   MIGnews.com

Мощные взрывы в иракском Киркуке унесли жизни пяти человек

По меньшей мере пять человек погибли и 18 получили ранения в результате серии взрывов в иракском нефтяном городе Киркук, сообщили Reuters в четверг медицинские источники в главной больнице города, пишет The Jerusalem Post.

По словам иракских военных, в северном городе сработало не менее шести самодельных взрывных устройств, а еще два были обезврежены силами безопасности.

Как передает курдский телеканал Rudaw, атаке подверглись офис губернатора и продовольственные магазины города.

Правоохранители обвиняют совершении теракта боевиков "Исламского государства". Однако пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Как известны, в последние месяцы иракские силы безопасности проводят операции по ликвидации террористов в южной части провинции Киркук.


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