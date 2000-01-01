Мощные взрывы в иракском Киркуке унесли жизни пяти человек
По меньшей мере пять человек погибли и 18 получили ранения в результате серии взрывов в иракском нефтяном городе Киркук, сообщили Reuters в четверг медицинские источники в главной больнице города, пишет The Jerusalem Post.
По словам иракских военных, в северном городе сработало не менее шести самодельных взрывных устройств, а еще два были обезврежены силами безопасности.
Как передает курдский телеканал Rudaw, атаке подверглись офис губернатора и продовольственные магазины города.
Правоохранители обвиняют совершении теракта боевиков "Исламского государства". Однако пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.
Как известны, в последние месяцы иракские силы безопасности проводят операции по ликвидации террористов в южной части провинции Киркук.