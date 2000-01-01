31.05 09:26 MIGnews.com

Баргути пригрозил возобновить голодовку в тюрьмах

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Лидер голодовки заключенных террористов Марван Баргути, которые прекратили забастовку на прошлой неделе, пригрозил возобновить голодовку в тюрьмах, если тюремная служба Израиля не выполнит обещаний, данных палестинским заключенным.В заявлении одного из лидеров и полевых командиров движения ФАТХ, и руководителя террористической организации "Танзим" говорится:"Мы завершили забастовку, что предоставить возможность для диалога. Мы подчеркиваем, что мы готовы к новой голодовке, если тюремная служба Израиля не выполнит своих обещаний. Нам удалось улучшить условия палестинских заключенных и решить некоторые проблемы, которые продолжаются годами".Напомним, что голодовка палестинских террористов, отбывающих наказание в израильских тюрьмах, длилась 40 дней. На прошлой неделе заключенные согласились принять пищу.Окончание забастовки произошло после того, как между Израилем, ПА и Красным Крестом было достигнуто соглашение относительно требований заключенных касательно прав на посещение.В рамках соглашения заключенные теперь будут получать 2 посещения семьи в месяц вместо одного. Соглашение было заключено после марафона переговоров между всеми сторонами.Голодовка началась 17 апреля и в ней участвовали около 1580 заключенных. Согласно заключению тюремной службы, все заключенные прекратили забастовку. Конец забастовки подходит как раз к началу Рамадана.