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Фото: Flash 9031.05 09:26   MIGnews.com

Баргути пригрозил возобновить голодовку в тюрьмах

Лидер голодовки заключенных террористов Марван Баргути, которые прекратили забастовку на прошлой неделе, пригрозил возобновить голодовку в тюрьмах, если тюремная служба Израиля не выполнит обещаний, данных палестинским заключенным.

В заявлении одного из лидеров и полевых командиров движения ФАТХ, и руководителя террористической организации "Танзим" говорится:

"Мы завершили забастовку, что предоставить возможность для диалога. Мы подчеркиваем, что мы готовы к новой голодовке, если тюремная служба Израиля не выполнит своих обещаний. Нам удалось улучшить условия палестинских заключенных и решить некоторые проблемы, которые продолжаются годами".

Напомним, что голодовка палестинских террористов, отбывающих наказание в израильских тюрьмах, длилась 40 дней. На прошлой неделе заключенные согласились принять пищу.

Окончание забастовки произошло после того, как между Израилем, ПА и Красным Крестом было достигнуто соглашение относительно требований заключенных касательно прав на посещение.

В рамках соглашения заключенные теперь будут получать 2 посещения семьи в месяц вместо одного. Соглашение было заключено после марафона переговоров между всеми сторонами.

Голодовка началась 17 апреля и в ней участвовали около 1580 заключенных. Согласно заключению тюремной службы, все заключенные прекратили забастовку. Конец забастовки подходит как раз к началу Рамадана.
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