31.05 08:27 MIGnews.com

В центре Кабула прогремел мощный взрыв

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В столице Афганистана Кабуле прогремел мощный взрыв. Согласно сообщениям полиции, инцидент произошел в центральной части города недалеко от иностранных посольств и президентского дворца."Это был начиненный взрывчаткой автомобиль возле немецкого посольства, однако рядом есть и другие важные учреждения. Сложно сказать, что было целью [нападения]", - заявил представитель полиции Кабула.Сообщается, что в результате взрыва есть погибшие и раненые, однако более точной информации пока нет.Мощный взрыв повредил дома на расстоянии нескольких сотен метров, передает Би Би Си.