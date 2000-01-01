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фото с соцсети31.05 08:27   MIGnews.com

В центре Кабула прогремел мощный взрыв

В столице Афганистана Кабуле прогремел мощный взрыв. Согласно сообщениям полиции, инцидент произошел в центральной части города недалеко от иностранных посольств и президентского дворца.

"Это был начиненный взрывчаткой автомобиль возле немецкого посольства, однако рядом есть и другие важные учреждения. Сложно сказать, что было целью [нападения]", - заявил представитель полиции Кабула.

Сообщается, что в результате взрыва есть погибшие и раненые, однако более точной информации пока нет.

Мощный взрыв повредил дома на расстоянии нескольких сотен метров, передает Би Би Си.
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