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В Тель-Авиве в упор расстреляны мужчина и женщина 31.05 07:23   MIGnews.com

В Тель-Авиве в упор расстреляны мужчина и женщина

Минувшей ночью в Тель-Авиве, на улице Альберт Киосо были убиты мужчина и женщина.

Оба сидели в своей машине, когда к ним подошел убийца и выпустил несколько пуль в упор.

Жертв эвакуировали в больницу Вольфсон в Холоне, женщина умерла еще до прибытия туда, смерть мужчины наступила после многочисленных безуспешных попыток спасти его.

Известно, что 37-летняя женщина является жительницей Тель-Авива. Полиция подозревает, что речь идет о криминальной ликвидации. Полиция проводит масштабные розыскные мероприятия в южной части Тель-Авива.
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