31.05 07:23 MIGnews.com

В Тель-Авиве в упор расстреляны мужчина и женщина

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Минувшей ночью в Тель-Авиве, на улице Альберт Киосо были убиты мужчина и женщина.Оба сидели в своей машине, когда к ним подошел убийца и выпустил несколько пуль в упор.Жертв эвакуировали в больницу Вольфсон в Холоне, женщина умерла еще до прибытия туда, смерть мужчины наступила после многочисленных безуспешных попыток спасти его.Известно, что 37-летняя женщина является жительницей Тель-Авива. Полиция подозревает, что речь идет о криминальной ликвидации. Полиция проводит масштабные розыскные мероприятия в южной части Тель-Авива.