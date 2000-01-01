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Из-за недостатка заключенных в Нидерландах закроют тюрьмы | Фото: Thinkstock01.06 04:42   MIGnews.com

Из-за недостатка заключенных в Нидерландах закроют тюрьмы

До конца лета текущего года в Нидерландах планируют закрыть пять тюрем в связи с нехваткой заключенных. По данным "Independent", в королевстве зафиксирована довольно продолжительная динамика снижения преступности, поэтому нет смысла в содержании пустующих исправительных учреждений.

Несмотря на успехи в борьбе с преступностью, у этой ситуации нашелся и минус. В связи с закрытием пяти тюрем без работы останутся примерно две с половиной тысячи человек. Примерно 700 этих работников получат рабочие места в других сферах правоохранительной системы.

К подобным мерам в Нидерландах прибегают не впервые. В 2013 году в королевстве по этим же причинам были закрыты 19 тюрем.
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