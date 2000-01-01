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Великобритания стала халяльным раем для салафитов | Фото: AMISOM Public Information/Flickr31.05 21:37   MIGnews.com

Великобритания стала халяльным раем для салафитов

Все большее число радикальных мусульман стекаются из ряда европейских стран в Англию, которая из-за щедрых социальных выплат, отсутствия контроля со стороны властей, и легкости, с которой семьи могут соблюдать шариат, приобрела репутацию "халяльного рая" для салафитов, которые не в состоянии получить визу в Саудовскую Аравию.

Как пишет французское издание L'Obs, одним из самых популярных направлений для них стал Смол Хит - район Бирмингема, где 95% жителей исповедуют ислам и практически все женщины носят запрещенную во Франции паранжу. Газета взяла интервью у одной из они - марокканки Дуни, которая 4 года назад вместе с мужем и четырьмя детьми перебралась в Британию из Франции.

"Здесь нет Даеш и никто на тебя косо не смотрит", - говорит она.

По ее словам, в районе есть школы и бассейны отдельно для мальчиков и для девочек, магазины с молебными комнатами, где женщины могут смело требовать, чтобы их обслуживала только женщина.

L'Obs пишет, что референдум о Brexit только ускорил темпы исламской иммиграции в Британию. Среди других "горячих точек" – города Лутон, Лестер, и ряд пригородов Лондона. Приезжают они из Франции, Бельгии, Нидерландов, Испании.

"Здесь дешево жить, низкий уровень безработицы и изобилие мечетей и медресе", - цитирует L'Obs одно общинное мусульманское издание.

На вопрос, почему сторонники шариата не едут в мусульманские страны переехавший из Франции в Британию Хассан говорит, что Саудовская Аравия действительно была бы идеальным вариантов, но туда сложно получить визу, а по приезду – работу.

"Мы попали под перекрестный огонь: а Европе нас не любит, но в странах Залива нас не особо приветствуют. Они говорят тебе: "Езжай домой, брат май. Тебе нечего здесь делать", - говорит он.
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