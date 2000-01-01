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ISIS взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле 31.05 17:56   MIGnews.com

ISIS взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле

Боевики террористической организации "Исламское государство" взяли на себя ответственность за взрыв в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает базирующаяся в Ливане телекомпания Al Maydeen.

"ISIS взял на себя ответственность за взрыв в Кабуле в результате которого сегодня погибли десятки людей", - говорится в сообщении.

Напомним, в столице Афганистана Кабуле прогремел мощный взрыв рядом с президентским дворцом и иностранными посольствами. В частности были повреждены здания посольств Франции, Турции и Германии.

Как заявили в Минздраве Афганистана, число погибших в результате взрыва увеличилось до 80 человек, более 350 пострадали. Среди погибших охранник посольства Германии, а немецкие дипломаты - среди пострадавших.

По предварительным данным МВД Афганистана, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды.

Местные власти уже назвали данный взрыв самым масштабным терактом, который когда-либо происходил в столице Афганистана.
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