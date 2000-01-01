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Хотевшую взорвать еврейскую школу может избежать тюрьмы | Фото: Johan Bichel Lindegaard/Flickr31.05 17:36   MIGnews.com

Планировавшая взорвать еврейскую школу может избежать тюрьмы

Прокуратура Дании подала апелляцию на 6-летнее тюремное заключение, к которому приговорили местную девушку-подростка за попытку терроризма. Прокурор Лиз-Лотте Нилас считает, что вместо тюрьмы террористку следует поместить в психиатрическое учреждение.

В среду, 31 мая, обвинительница заявила, что данное дело было "совершенно необыкновенным и серьезным".

Напомним, что в ранее в этом месяце 17-летнюю Наташу Колдинг-Олсен признали виновной в планировании подрывов двух школ Копенгагена, одна из которых была еврейской. Как оказалось, тинейджер , вдохновившись идеологией джихадистов и приняв ислам, пыталась связаться с лидерами ISIS в Twitter. На суде она призналась во всем, в чем ее обвиняли.

Начало апелляционного суда на данный момент неизвестно.
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