Планировавшая взорвать еврейскую школу может избежать тюрьмы
Прокуратура Дании подала апелляцию на 6-летнее тюремное заключение, к которому приговорили местную девушку-подростка за попытку терроризма. Прокурор Лиз-Лотте Нилас считает, что вместо тюрьмы террористку следует поместить в психиатрическое учреждение.
В среду, 31 мая, обвинительница заявила, что данное дело было "совершенно необыкновенным и серьезным".
Напомним, что в ранее в этом месяце 17-летнюю Наташу Колдинг-Олсен признали виновной в планировании подрывов двух школ Копенгагена, одна из которых была еврейской. Как оказалось, тинейджер , вдохновившись идеологией джихадистов и приняв ислам, пыталась связаться с лидерами ISIS в Twitter. На суде она призналась во всем, в чем ее обвиняли.
Начало апелляционного суда на данный момент неизвестно.