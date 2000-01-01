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flickr 31.05 22:19   MIGnews.com

В доме Джона Леннона убили женщину и двоих детей

В Ливерпуля правоохранительные органы обнаружили в квартире тела женщины и двоих детей. Ранее в ней жил Джон Леннон, бывший участник легендарной группы The Beatles.

О происшествии вещает издание The Guardian в среду, 31 мая.

Криминалисты установили, что трое людей были убиты во вторник вечером, 30 мая. Также полиция задержала и подозреваемого в совершении данного преступления.

Сообщается, что на момент страшной трагедии в доме жила семья с двумя детьми ясельного возраста.

Отмечается. Что дом № 36, расположенный на Фолкнер-стрит, является местом паломничества фанатов группы.

В этом доме в Ливерпуле Джон Леннон жил в начале 60-х годов со своей первой супругой Синтией, вскоре после того, как они поженились. Сама квартира принадлежала менеджеру группы Брайану Эпштейну.
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