31.05 22:19 MIGnews.com

В доме Джона Леннона убили женщину и двоих детей

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В Ливерпуля правоохранительные органы обнаружили в квартире тела женщины и двоих детей. Ранее в ней жил Джон Леннон, бывший участник легендарной группы The Beatles.О происшествии вещает издание The Guardian в среду, 31 мая.Криминалисты установили, что трое людей были убиты во вторник вечером, 30 мая. Также полиция задержала и подозреваемого в совершении данного преступления.Сообщается, что на момент страшной трагедии в доме жила семья с двумя детьми ясельного возраста.Отмечается. Что дом № 36, расположенный на Фолкнер-стрит, является местом паломничества фанатов группы.В этом доме в Ливерпуле Джон Леннон жил в начале 60-х годов со своей первой супругой Синтией, вскоре после того, как они поженились. Сама квартира принадлежала менеджеру группы Брайану Эпштейну.