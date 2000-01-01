31.05 14:33 MIGnews.com

Филиппины: в ходе операции против ИГ, убито 129 человек

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В результате антитеррористической операции на Филиппинах против боевиков группировки "Исламское Государство" погибли 129 человек. Военные действия были развернуты в захваченном джихадистами городе Марави.Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления чиновников.Представитель правительственной армии Реституто Падилья заявил, что солдаты спасли 960 человек, однако еще более 1000 жителей остаются в осажденном городе.Отмечается, что войска очистили город от террористов на 90%.Также уточняется, что результатом осады города стала неудача правительственных сил при захвате боевика Иснилона Хапилона, который был назначен лидером аффилированной с ISIS группировки на Филиппинах.