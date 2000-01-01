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`Манчестерский террорист` готовил атаку в одиночку 31.05 12:58   MIGnews.com

"Манчестерский террорист" готовил атаку в одиночку

"Манчестерский террорист" Салман Абеди готовился к атаке в одиночку. К такому выводу пришла британская полиция.

В полиции сообщили, что 22-летний выходец из Ливии самостоятельно приобрел большую часть компонентов для создания бомбы.

Представитель контртеррористического подразделения Русс Джексон заявил, что основную подготовку он осуществил также самостоятельно, в течение 4 дней перед террористическим нападением.

Однако власти все еще не исключают, что террорист был частью подпольной сети.

На данный момент стражи порядка пытаются отследить последние перемещения Салмана Абеди – с момента его возвращения из Ливии (18 мая) и до взрыва в концертном зале в Манчестере 22 мая.

Полиция изучает камеры наблюдения, а также его контакты с другими людьми и телефонные звонки, передает BBC News.

Напомним, что жертвами взрыва 22 мая 2017 года, стали 22 человека, в том числе 12 детей. Более 60 получили ранения.
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