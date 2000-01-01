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Кабул: жертвами взрыва стали 80 человек. Сотни раненых | Фото: Thinkstock31.05 11:26   MIGnews.com

Взрыв в Кабуле: сотни раненых, десятки погибших

По меньшей мере, 80 человек стали жертвами взрыва в центре афганской столицы Кабул. Около 350 человек получили различные ранения. Об этом сообщил официальный представитель системы здравоохранения Афганистана.

Атака является одной из самых серьезных в Кабуле за последние несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что в среду, 31 мая, в центре столицы прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел недалеко от иностранных посольств и президентского дворца.

Автомобиль, начиненный взрывчаткой, взорвался возле посольства Германии. Пока сотрудники правоохранительных органов не могут точно сказать, что именно было целью нападения.
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