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31.05 10:24   MIGnews.com

Корабли РФ нанесли ракетный удар по ИГ возле Пальмиры

Фрегат "Адмирал Эссен" и подлодка "Краснодар" российского ВМФ запустила четыре крылатые ракеты "Калибр" по объектам террористической организации "Исламское государство" (ISIS) в Сирии в районе Пальмиры.

Об этом сообщает Би Би Си со ссылкой на минобороны России.

Целями для поражения стали укрытия в районе восточнее Пальмиры, где находилась тяжелая техника и "скопления живой силы боевиков", переброшенных из Ракки. Все цели были успешно поражены, как отметили в ведомстве.

Сообщается, что подводная лодка "Краснодар" выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения.

Россия начала операцию в Сирии в сентябре 2015 года. Уже в марте следующего года президент РФ Владимир Путин неожиданно объявил о сокращении военного присутствия в САР.
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