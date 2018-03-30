Автопилот Tesla стал причиной смерти водителя в Калифорнии

Напомним, авария с участием электрокара Tesla произошла 23 марта в Калифорнии. Электромобиль, в салоне которого находился 38-летний Вальтер Хуан, врезался в защитное заграждение, после чего загорелся. Данный инцидент стал причиной резкого падения стоимости акций компании Tesla.
"За несколько мгновений до столкновения… работал режим автопилота, адаптивный круиз-контроль был установлен на значении "минимум", — заявила компания.
Как сообщает CNBC, расследование показало, что автопилот рекомендовал водителю перевести машину в ручной режим управления. Но за несколько секунд до столкновения "руки водителя находились не на руле".
Накануне компания Tesla сообщила, что в ближайшее время собирается отозвать около 123 тысяч автомобилей Model S, которые выпускались до апреля 2016 года. Предполагается, что у машин этого выпуска могут возникнуть проблемы с гидроусилителем руля, поэтому автомобили нужно срочно отправить в сервис для диагностики и замены комплектующих.