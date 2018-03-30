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Автопилот Tesla стал причиной смерти водителя в Калифорнии | Фото:01.04 06:32   MIGnews.com

Автопилот Tesla стал причиной смерти водителя в Калифорнии

В компании Tesla выяснили, что во время недавней аварии в Калифорнии, когда автомобиль с водителем в кабине попал в аварию и загорелся, электрический автомобиль Model X был на автопилоте.

Об этом в субботу, 31 марта сообщает Корреспондент.net.

Напомним, авария с участием электрокара Tesla произошла 23 марта в Калифорнии. Электромобиль, в салоне которого находился 38-летний Вальтер Хуан, врезался в защитное заграждение, после чего загорелся. Данный инцидент стал причиной резкого падения стоимости акций компании Tesla.

"За несколько мгновений до столкновения… работал режим автопилота, адаптивный круиз-контроль был установлен на значении "минимум", — заявила компания.

Как сообщает CNBC, расследование показало, что автопилот рекомендовал водителю перевести машину в ручной режим управления. Но за несколько секунд до столкновения "руки водителя находились не на руле".


В заявлении автопроизводителя не говорится о том, почему камеры Tesla не распознали препятствие и машина не снизила скорость.


Накануне компания Tesla сообщила, что в ближайшее время собирается отозвать около 123 тысяч автомобилей Model S, которые выпускались до апреля 2016 года. Предполагается, что у машин этого выпуска могут возникнуть проблемы с гидроусилителем руля, поэтому автомобили нужно срочно отправить в сервис для диагностики и замены комплектующих.
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