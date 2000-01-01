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Талибы объявили войну ИГ в Афганистане | Фото:31.03 21:18   MIGnews.com

Талибы объявили войну ИГ в Афганистане

Экстремистское движение "Талибан" объявило войну террористической организации "Исламское государство" на территории Афганистана.

Об этом в субботу, 31 марта сообщают афганские СМИ в субботу, 31 марта, со ссылкой на заявление талибов, передает Корреспондент.net.

В своем заявлении экстремисты называют ИГ вероотступниками и "группой жестоких безбожников и наемников" которые "сеют рознь и вражду (...), пытаются разрушить единство суннитов, шиитов и исмаилитов Афганистана, натравливая друг против друга, убивает богословов и дискредитирует священную религию ислам перед миром".

"Талибан" призвало всех своих сторонников "впредь во всех точках Афганистана воздать им по заслугам и отомстить за моджахедов", говорится в сообщении.

По данным издания, поводом для объявления войны стал захват боевиками ИГИЛ уезда Дарзаб в провинции Джаузджан. Талибы отмечают, что "Исламское государство" пыталась расширить сферу своего влияния, "совершив тягчайшие преступления, обезглавив 20 пленных моджахедов".
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