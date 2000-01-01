В обломках израильского БПЛА найдены четыре ракеты
Израильский беспилотник, сбитый в небе над Южным Ливаном, был оснащен 4 боевыми ракетами.
Об этом в субботу, 31 марта сообщает ливанский телеканал "Аль-Манар" со ссылкой на представителей шиитской террористической организации "Хизбалла".
Инженерные подразделения ливанской армии оцепили этот район
На странице военного крыла террористической организации "Хизбалла" была опубликована информация, что на открытой местности на юге Ливана упал израильский БПЛА "Гермес 450".
Ранее пресс-служба ЦАХАЛа признала факт потери одного БПЛА из-за технических неполадок. В заявлении армейского пресс-секретаря подчеркивалось, что опасности утечки информации при попадании его обломков в руки "Хизбаллы" нет.
В пресс-службе ЦАХАЛа не комментируют эту информацию.