31.03 18:15 MIGnews.com
Во Франции пьяный мужчина попытался наехать на толпу
Пьяный водитель, назвавшийся террористом, попытался совершить наезд на толпу во время музыкального фестиваля во Франции, правонарушитель задержан.
Об этом в субботу, 31 марта сообщает радиостанция France Info
, передает РИА Новости
.
По данным издания, инцидент произошел в ночь на субботу в населенном пункте Вилербан под Лионом, где проходил фестиваль электронной музыки Réperkusound.
Отмечается, что 34-летний водитель разогнался на машине и прокричал фразу "я — террорист". Впоследствии он был задержан сотрудниками полиции.
По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
В результате инцидента двое полицейских получили легкие ранения. Французские власти пока не называют произошедшее терактом.
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