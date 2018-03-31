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Во Франции пьяный мужчина попытался наехать на толпу | Фото:31.03 18:15   MIGnews.com

Во Франции пьяный мужчина попытался наехать на толпу

Пьяный водитель, назвавшийся террористом, попытался совершить наезд на толпу во время музыкального фестиваля во Франции, правонарушитель задержан.

Об этом в субботу, 31 марта сообщает радиостанция France Info, передает РИА Новости.

По данным издания, инцидент произошел в ночь на субботу в населенном пункте Вилербан под Лионом, где проходил фестиваль электронной музыки Réperkusound.

Отмечается, что 34-летний водитель разогнался на машине и прокричал фразу "я — террорист". Впоследствии он был задержан сотрудниками полиции.

По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате инцидента двое полицейских получили легкие ранения. Французские власти пока не называют произошедшее терактом.
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