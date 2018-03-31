Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Во Франции самолет упал на автостраду, погибли два человека | Фото:31.03 16:48   MIGnews.com

Во Франции самолет упал на автостраду, погибли два человека

В центре Франции небольшой двухмоторный самолет упал на автостраду недалеко от города Сен-Шамон в департаменте Луара. В результате происшествия погибли два человека, которые были на борту летательного аппарата.

Об этом в субботу, 31 марта сообщается в Twitter Crash Aerien, передает РИА Новости.

Очевидцы отмечают, что на их глазах пилот легкого двухмоторного самолета потерял управление над транспортным средством, после чего воздушное судно стало резко снижаться. Пролетая над автострадой, он зацепил дорожные указатели и рухнул на одну из дорожных полос.


В пресс-службе полиции уточнили, что при падении на автостраду воздушное судно избежало столкновения с автомобилями.

На месте крушения работают более двадцати пожарных.

В данный момент одна из двух полос движения по автостраде в направлении к Лиону закрыта. По факту происшествия прокуратурой города Сент-Этьена начато расследование.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:22
МИД РФ осудил "применение силы" ЦАХАЛом в секторе Газы
15:58
ПА: ЦАХАЛ убивал "мирных демонстрантов" в Газе
15:19
Россия осуждает "неизбирательное применение силы" Израилем
14:48
Скарлетт Йоханссон "спасет" еврейскую девочку от Холокоста
14:14
Путин поздравил евреев с Песахом. Но не всех
13:41
Владельцам iPhone разрешили отключать "старение" телефонов
13:33
Сауды против вывода войск США из Сирии
12:16
"Мусорный туризм" швейцарцев бесит Францию
11:25
В ЦАХАЛе расследуют крушение дрона в Ливане
10:58
Перепланировки не дали эвакуироваться из "Зимней вишни"
10:47
Совбез ООН экстренно обсудил ситуацию между Израилем и Газой
09:59
В Ливане потерпел крушение беспилотник ЦАХАЛа
08:57
Еврея заставляли есть свинину в одной из топ-школ Британии
08:26
Мусульманские союзники обрушились на Израиль
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus