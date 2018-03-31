Во Франции самолет упал на автостраду, погибли два человека
В центре Франции небольшой двухмоторный самолет упал на автостраду недалеко от города Сен-Шамон в департаменте Луара. В результате происшествия погибли два человека, которые были на борту летательного аппарата.
Очевидцы отмечают, что на их глазах пилот легкого двухмоторного самолета потерял управление над транспортным средством, после чего воздушное судно стало резко снижаться. Пролетая над автострадой, он зацепил дорожные указатели и рухнул на одну из дорожных полос.