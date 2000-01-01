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В ЦАХАЛе расследуют крушение дрона в Ливане 31.03 11:25   MIGnews.com

В ЦАХАЛе расследуют крушение дрона в Ливане

В ЦАХАЛе подтвердили подлинность информации в новостных сводках о крушении израильского дрона на юге Ливана.

"Минувшей ночью беспилотный летательный аппарат упал на открытой местности в южном Ливане из-за технической неполадки", - говорится в пресс-службе Армии обороны Израиля.

При этом, несмотря на обвинения ливанских СМИ в шпионаже, тип и назначение дрона в ЦАХАЛе уточнять не стали, но сообщили о начале проверки обстоятельств случившегося.

Военные утверждают, что сумели предотвратить попадание ценной информации во вражеские руки. Напомним, что ливанская телекомпания "Аль-Манар" сообщила, что после крушения в место происшествия прилетел второй дрон и уничтожил упавший беспилотник.
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