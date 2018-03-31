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Перепланировки не дали эвакуироваться из `Зимней вишни` | Фото: МЧС РФ31.03 10:58   MIGnews.com

Перепланировки не дали эвакуироваться из "Зимней вишни"

Российские СМИ пишут о множестве перепланировок торгового центра, которые в обход закона одобрила гендиректор компании, владеющей сгоревшем в Кемерово ТРЦ "Зимняя вишня", Юлия Богданова ради популярной цели – привлечения новых арендаторов.

"Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания. Богданова при этом, всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не принимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности", - цитирует Лента.ру официального представителя следствия.

Сама Богданова с 29 марта находится под арестом. Вместе с ней задержаны еще пятеро человек: гендиректор ТЦ Надежда Судденок, технический директор Георгий Соболев, отвечающий за противопожарную систему Игорь Полозиненко, устанавливавший ее Александр Никитин и охранник, отключивший систему оповещения.
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