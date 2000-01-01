31.03 09:19 MIGnews.com

Хакеры взломали Facebook Франсуа Олланда

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Хакеры взломали страницу президента Франции Франсуа Олланда в соцсети Facebook, передает Europe 1.Злоумышленники от имени президента, чьи полномочия подходят к концу, разослали приглашения на "прощальную вечеринку".Сообщение о приглашении на мероприятие в Елисейский дворец, которое якобы должно было состояться 7 мая, было удалено через час после публикации."Мы с нетерпением ждем этого события уже пять лет", – было заявлено в приглашении.Отметим, первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля, второй – 7 мая.В 2011 году хакеры взламывали страницу президента Франции Николя Саркози. Якобы от его имени также был написан прощальный пост, напоминает Europe 1.