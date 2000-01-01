31.03 08:55 MIGnews.com

Малайзия вернула тело Ким Чен Нама КНДР

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Власти Малайзии вернули тело сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына в четверг, 30 марта, в рамках сделки, которая обеспечила освобождение девяти граждан Малайзии, находящихся в Пхеньяне после затянувшегося дипломатического конфликта.Источники в американских и южнокорейских разведках сообщают, что Северная Корея организовала смертельную атаку на Ким Чен Нама в прошлом месяце с использованием нервно-паралитического агента VX, химического вещества, столь токсичного, что он находится в списке оружия массового уничтожения в США.Атака на Ким Чен Нама возмутила Малайзию и спровоцировала дипломатический скандал с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), поскольку Северная Корея официально ввела запрет поездки в и из КНДР и коллапсу в их давних дружеских связях.Девять малайзийцев, которым запретили покидать Северную Корею, прибыли в международный аэропорт Куала-Лумпура утром в пятницу, 31 марта, где их встретили министр иностранных дел и большая группа средств массовой информации, которые ждали в течение ночи.