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YouTube 31.03 08:55   MIGnews.com

Малайзия вернула тело Ким Чен Нама КНДР

Власти Малайзии вернули тело сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына в четверг, 30 марта, в рамках сделки, которая обеспечила освобождение девяти граждан Малайзии, находящихся в Пхеньяне после затянувшегося дипломатического конфликта.

Источники в американских и южнокорейских разведках сообщают, что Северная Корея организовала смертельную атаку на Ким Чен Нама в прошлом месяце с использованием нервно-паралитического агента VX, химического вещества, столь токсичного, что он находится в списке оружия массового уничтожения в США.

Атака на Ким Чен Нама возмутила Малайзию и спровоцировала дипломатический скандал с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), поскольку Северная Корея официально ввела запрет поездки в и из КНДР и коллапсу в их давних дружеских связях.

Девять малайзийцев, которым запретили покидать Северную Корею, прибыли в международный аэропорт Куала-Лумпура утром в пятницу, 31 марта, где их встретили министр иностранных дел и большая группа средств массовой информации, которые ждали в течение ночи.
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