31.03 18:25 MIGnews.com

Сторонники Эрдогана устроили поножовщину в Брюсселе

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В бельгийской столице сторонники и противники турецкого президента Тайипа Эрдогана утроили драку. Инцидент произошел возле турецкого консульства. В результате столкновения пострадало несколько человек.Инцидент произошел на фоне того, что граждане Турции, проживающие в шести европейских странах должны до 9 апреля проголосовать в референдуме о расширении властных полномочий президента страны.В Турции голосование состоится 16 апреля.Кроме этого, нападению с ножом подверглись также три человека со стороны протурецкой правительственной группы. В результате ранения получили одна женщина и двое мужчин. Они были госпитализированы в больницу.Пожилая женщина была ранена в горло. Состояние пострадавшей стабилизировалось.