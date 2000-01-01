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YouTube 31.03 18:25   MIGnews.com

Сторонники Эрдогана устроили поножовщину в Брюсселе

В бельгийской столице сторонники и противники турецкого президента Тайипа Эрдогана утроили драку. Инцидент произошел возле турецкого консульства. В результате столкновения пострадало несколько человек.

Инцидент произошел на фоне того, что граждане Турции, проживающие в шести европейских странах должны до 9 апреля проголосовать в референдуме о расширении властных полномочий президента страны.

В Турции голосование состоится 16 апреля.

Кроме этого, нападению с ножом подверглись также три человека со стороны протурецкой правительственной группы. В результате ранения получили одна женщина и двое мужчин. Они были госпитализированы в больницу.

Пожилая женщина была ранена в горло. Состояние пострадавшей стабилизировалось.
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