31.03 15:42 MIGnews.com
Более 20 человек погибли при взрыве в Пакистане
Теракт на северо-западе Пакистана унес жизнь 22 человек.
Взрыва прогремел в городе Парачинар у одной из шиитских мечетей.
СМИ страны сообщают о как минимум 70 пострадавших пострадавших.
Кто из групп террористов может стоять за взрывом, пока неизвестно.
Месяцем ранее на рынке Парачинара произошел взрыв, в результате погибли 20 местных жителей.
Город находится в непосредственной близости от афганской границы, от него до Кабула около 100 км.
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