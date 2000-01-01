Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Более 20 человек погибли при взрыве в Пакистане | Фото: Thinkstock31.03 15:42   MIGnews.com

Более 20 человек погибли при взрыве в Пакистане

Теракт на северо-западе Пакистана унес жизнь 22 человек.

Взрыва прогремел в городе Парачинар у одной из шиитских мечетей.

СМИ страны сообщают о как минимум 70 пострадавших пострадавших.
Кто из групп террористов может стоять за взрывом, пока неизвестно.

Месяцем ранее на рынке Парачинара произошел взрыв, в результате погибли 20 местных жителей.

Город находится в непосредственной близости от афганской границы, от него до Кабула около 100 км.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:17
В Пентагоне объяснили учения с "русскими" статистами
14:49
Польша купит у США 8 систем противоракетной обороны Patriot
14:21
Британия: ЕС демонстрирует конструктивный подход к Brexit
13:50
Изменения в работе поездов с 6 апреля по 9 апреля
13:20
ЕС отказался от попыток помешать "Северному потоку-2"
12:49
СМИ: подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама отправили в КНДР
12:13
Хакеры стали причиной отключения цифровых служб Иерусалима
11:21
SpaceX впервые произвела повторный запуск ракеты
10:17
"Израилю нечего пенять на Иорданию"
10:15
Тель-Авив: грабитель, бежавший от полиции выпал из окна
09:19
Хакеры взломали Facebook Франсуа Олланда
08:55
Малайзия вернула тело Ким Чен Нама КНДР
08:23
"У Египта нет других союзников, кроме Израиля"
08:20
Мужа подозревают в том, что убил жену и лег в психбольницу
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus