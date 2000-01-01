31.03 15:42 MIGnews.com

Более 20 человек погибли при взрыве в Пакистане

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Теракт на северо-западе Пакистана унес жизнь 22 человек.Взрыва прогремел в городе Парачинар у одной из шиитских мечетей.СМИ страны сообщают о как минимум 70 пострадавших пострадавших.Кто из групп террористов может стоять за взрывом, пока неизвестно.Месяцем ранее на рынке Парачинара произошел взрыв, в результате погибли 20 местных жителей.Город находится в непосредственной близости от афганской границы, от него до Кабула около 100 км.